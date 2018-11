Bruchsal

Auto kracht in geparkten LKW: Fahrer schwer verletzt

07.11.2018, 09:14 Uhr | dpa

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen ist in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Karlsruhe mitteilte, war das Auto des Mannes am Mittwochmorgen frontal auf den geparkten Lkw aufgefahren. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.