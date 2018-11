Hagen

86-Jährige arbeitet im Garten: Diebe stehlen Schmuck im Haus

07.11.2018, 10:39 Uhr | dpa

Während eine 86-Jährige im Garten gearbeitet hat, sind Diebe in ihr Haus in Hagen eingedrungen und haben hochwertigen Schmuck gestohlen. Nach Polizeiangaben von Mittwoch hatte die Seniorin ihren Hausschlüssel an die Kellertür gehängt. Ohne dass sie etwas bemerkte, seien die Unbekannten am Dienstagnachmittag mit dem Schlüssel in das Reihenhaus gekommen. Aus einem Schmuckkästchen im Schlafzimmer stahlen die Täter zwei Eheringe und zwei Goldketten und flohen. Die Polizei beziffert den Wert der Beute auf einen hohen dreistelligen Bereich.