Kiel

Landtag: Digitales Lernen und Flüchtlingsprogramm

07.11.2018, 10:47 Uhr | dpa

Schüler arbeiten in einem Klassenraum einer Grundschule an Computern. Foto: Friso Gentsch (Quelle: dpa)

Mit einer Debatte über die Digitalisierung an den Schulen in Schleswig-Holstein hat der Landtag am Mittwoch seine zweitägigen Beratungen aufgenommen. Die SPD hatte eine Aktuelle Stunde zum sogenannten Digitalpakt Schule auf die Tagesordnung gebracht. Hintergrund sind die Pläne des Bundes, den Schulen für den digitalen Unterricht in den nächsten fünf Jahren fünf Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht der SPD ist noch völlig offen, ab wann die Schulen tatsächlich mit neuer Digitaltechnik ausgerüstet werden.

Am Nachmittag befasst sich der Landtag auch mit einem geplanten Landesprogramm für die Aufnahme von 500 besonders schutzwürdigen Flüchtlingen in den Jahren 2019 bis 2022. Das Land will damit besonders Frauen und Kindern aus Afrika helfen, die Opfer traumatisierender Gewalt wurden.