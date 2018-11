München

Fujitsu-Mitarbeiter protestieren gegen Werksschließung

07.11.2018, 12:05 Uhr | dpa

Die IG Metall will die angekündigte Schließung des Augsburger Fujitsu-Computerwerks verhindern. Rund 700 Mitarbeiter demonstrierten am Mittwoch am Rande eines Kundenforums des japanischen Konzerns in München gegen die Schließungspläne. "Bevor eine Schließung verkündet wird, muss über Alternativen nachgedacht werden", sagte anschließend Roberto Armellini, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Augsburg.

Betriebsrat und Gewerkschaft seien bislang von der Unternehmensführung nicht über deren Überlegungen und das betriebswirtschaftliche Kalkül informiert worden. Fujitsu beschäftigt in Augsburg 1800 Menschen, das Werk soll im Zuge einer konzernweiten Umstrukturierung im September 2020 geschlossen werden.