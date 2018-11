Halle (Saale)

Industrie investiert zurückhaltender

07.11.2018, 12:07 Uhr | dpa

Die Industrie in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr weniger investiert. Es seien rund 1,5 Milliarden Euro in Maschinen und Anlagen, Grundstücke und Bauten geflossen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Das entspricht einem Minus von 128 Millionen Euro oder 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Statistik berücksichtigt Betriebe und Unternehmen mit 20 und mehr Mitarbeitern. Für Maschinen und Anlagen wurden 1,36 Milliarden Euro und damit drei Prozent weniger ausgegeben, die Investitionen in Grundstücke und Bauten gingen um 28 Prozent auf 144 Millionen Euro zurück.