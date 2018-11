Lingen (Ems)

Mann sturzbetrunken auf Autobahn gestoppt

07.11.2018, 12:11 Uhr | dpa

Einen in Schlangenlinien fahrenden, sturzbetrunkenen 45-Jährigen hat die Polizei auf der A31 bei Lingen im Kreis Emsland aus den Verkehr gezogen. Bei einem zwischenzeitlichen Stopp auf dem Standstreifen versuchten die Beamten den Mann zu kontrollieren. Dieser setzte aber rückwärts auf die Autobahn zurück und fuhr dann einfach weiter. Kurze Zeit später hätten die Beamten den 45-Jährigen dann am Dienstag stoppen können. "Der total betrunkene Mann war weder willens noch in der Lage, einen freiwilligen Atemalkoholtest abzulegen", heißt es im Polizeibericht. Es habe jedoch reichlich Indizien für eine "deutlich ausgeprägte Fahruntüchtigkeit" gegeben. Die Ergebnisse einer Blutprobe lagen am Mittwoch zunächst nicht vor.