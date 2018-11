Berlin

Unbekannte prügeln zwei Männer am S-Bahnhof: Zeugen gesucht

07.11.2018, 12:14 Uhr | dpa

Vier unbekannte Männer und eine Frau haben am Dienstagnachmittag auf zwei 22- und 25-Jährige an einem S-Bahnhof in Pankow eingeschlagen. Die beiden Männer syrischer Herkunft erlitten Verletzungen im Gesicht und an der Hand. Vorher gab es an der Haltestelle Greifswalder Straße eine verbale Auseinandersetzung, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Es sei noch unklar, ob die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund habe. Die Täter flüchteten in der Ringbahn Richtung Gesundbrunnen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.