Dreyer gratuliert Herbert Bonewitz zum 85. Geburtstag

07.11.2018, 12:18 Uhr | dpa

Der Kabarettist Herbert Bonewitz in seinem Haus in Mainz (Rheinland-Pfalz). Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Der Mainzer Büttenredner und Kabarettist Herbert Bonewitz feiert am Freitag seinen 85. Geburtstag. Glückwünsche kamen schon am Mittwoch von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). "Herbert Bonewitz hat als Fastnachter, Kabarettist, Zeichner und Autor in den vergangenen Jahrzehnten ein beeindruckendes Lebenswerk geschaffen", erklärte die Regierungschefin in Mainz. Mit seinem hintersinnigen Wortwitz habe er zahllose Menschen begeistert.

Bonewitz war schon im Februar 1955 bei der ersten Mainzer Fernsehsitzung dabei. Damals war er seit zwei Jahren musikalischer Leiter der 1946 von Joe Ludwig gegründeten "Gonsbachlerchen", die Satire und Comedy mit Musik und Akrobatik verbanden. Bald zog sich Bonewitz den Unmut der Vereinsfunktionäre zu, etwa mit seinem Lied: "Lieb Fassenacht musst wachsam sein, sonst schläft ganz Deutschland dir am Bildschirm ein!" (1972).

Drei Jahre danach trat Bonewitz zum ersten Mal mit einem Kabarett-Programm im Mainzer Unterhaus auf. Die Kellerbühne galt damals in Mainz wegen Auftritten von Liedermachern wie Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader als "linkes Nest". Bonewitz gelang es, das Publikum der Kleinkunstbühne erheblich zu vergrößern. Bis 1999 trat er regelmäßig auf der Bühne auf, seitdem war er noch zu besonderen Gelegenheiten oder bei Lesungen in kleinerem Kreis zu erleben.