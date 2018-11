Berlin

Tschechischer Nationaltrainer: Darida "gehört ins Team"

07.11.2018, 13:46 Uhr | dpa

Tschechien geht mit vier Bundesliga-Profis in das Nations-League-Spiel gegen die Slowakei. Der neue Nationaltrainer Jaroslav Silhavy stellte am Mittwoch seinen vorläufigen Kader für die Begegnung am 19. November in Prag vor. Das Hinspiel hatte Tschechien 2:1 gewonnen. Nach seiner überwundenen Knieverletzung wieder mit dabei ist Mittelfeldspieler Vladimir Darida von Hertha BSC. "Ich bin froh, dass er zurück ist, denn er gehört ins Team", sagte der im September angetretene Trainer. Nominiert wurden auch Theodor Gebre Selassie und Jiri Pavlenka von Werder Bremen und der Hoffenheimer Verteidiger Pavel Kaderabek.

Auf Stürmer Michael Krmencik von Viktoria Pilsen muss der Nationaltrainer dagegen verzichten. Der 25-Jährige fällt nach Angaben seines Vereins nach einem Kreuzbandriss voraussichtlich für den Rest der Saison aus.

Die tschechische Mannschaft trifft zudem in einem Freundschaftsspiel am 15. November auf Polen. Er halte Polen mit seinem neuen Trainer Jerzy Brzeczek für ein sehr starkes Team, sagte Silhavy.