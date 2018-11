Stuttgart

Opposition will Grün-Schwarz zu mehr Schuldenabbau zwingen

07.11.2018, 15:33 Uhr | dpa

Die Opposition aus FDP und SPD will die Landesregierung zu einem stärkeren Schuldenabbau zwingen. Im vergangenen Jahr habe Grün-Schwarz rund 643 Millionen Euro zu wenig getilgt und damit gegen die Landeshaushaltsordnung verstoßen, sagten SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch und FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Mittwoch in Stuttgart. Mindestens die Hälfte der 643 Millionen Euro solle Grün-Schwarz noch tilgen. Geschieht dies nicht, wollen die beiden Fraktionen im Landtag der geplanten Änderung nicht zustimmen, mit der die Schuldenbremse des Grundgesetzes in die baden-württembergischen Landesverfassung aufgenommen werden soll.

Ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) wies die Darstellung von FDP und SPD, das Land verstoße gegen das Recht, umgehend zurück. "Das Finanzministerium hält sich selbstverständlich an die Landeshaushaltsordnung", sagte er. Der Landesrechnungshof habe die Schuldentilgung geprüft und keinen Verstoß festgestellt. Jedoch könne das Land nur die Steuereinnahmen im Haushalt berücksichtigen, von denen es während der Etataufstellung wisse. Die Zahl von 653 Millionen Euro sei der Stand auf einem sogenannten Kontrollkonto von Ende 2017. Daraus ergebe sich keine Tilgungsverpflichtung.

Vom Jahr 2020 an dürfen die Bundesländer grundsätzlich keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Das sieht die Schuldenbremse des Grundgesetzes vor. Wenn das Land keine eigene Regelung in der Landesverfassung dazu trifft, wäre sein Spielraum in Notsituationen und bei Konjunktureinbrüchen nach Darstellung des Finanzministeriums eingeschränkt. Deshalb strebt Finanzministerin Sitzmann eine eigene Regelung zur Schuldenbremse in der Landesverfassung an. Dazu ist im Landtag aber eine Zweidrittelmehrheit nötig, die Grün-Schwarz alleine nicht hat und deshalb die Opposition mit ins Boot holen will.

Die Gespräche sind nun nicht einfacher geworden: SPD und FDP befürchten, dass Grün-Schwarz mit der geplanten Regelung in der Landesverfassung die Rechte des Parlamentes bei der Haushaltsaufstellung aushöhlen könnte. Nach der Vermutung von Stoch und Rülke legt sich die Regierungskoalition gerade einen finanziellen Puffer, eine "Kriegskasse" an, um vor der nächsten Landtagswahl 2021 mit Ausgaben bei der Bevölkerung punkten zu können.