Preis für sparsamen Energieeinsatz an drei Unternehmen

07.11.2018, 15:36 Uhr | dpa

Der mit 15 000 Euro dotierte Thüringer Energie-Effizienzpreis ist in diesem Jahr an drei Unternehmen aus Arnstadt, Mühlhausen und Römhild vergeben worden. Den Preis teilen sich nach Angaben der Energie- und Greentech-Agentur vom Mittwoch zwei Anlagenbauer und ein Serviceunternehmen für die Luftfahrtindustrie. Ausgezeichnet wurden die altAIRnative GmbH aus Mühlhausen für ein Druckluftheizkraftwerk, die EAW Energieanlagenbau GmbH aus Römhild für spezielle Kälteanlagen sowie das Turbinenwartungswerk N3 Engine Overhaul Services GmbH am Erfurter Kreuz bei Arnstadt.

Ein Sonderpreis für Engagement bei der Qualifizierung von Lehrlingen zu Energiescouts gehe an die Industrie- und Handelskammer Erfurt zusammen mit dem Elektro-Unternehmen Wago Kontakttechnik GmbH in Sondershausen.

Nach Angaben der Agentur hatten sich 23 Unternehmen und Kommunen für den Preis beworben. Eine Jury habe sechs Kandidaten ausgewählt, die in die Endauswahl um die drei Hauptpreise und den Sonderpreis kamen.