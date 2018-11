Halle (Saale)

Reinigungskräfte in Thüringen sind mehrheitlich Frauen

07.11.2018, 15:38 Uhr | dpa

Eine Gebäudereinigerin wischtden Flur in einer Berufsschule in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Fast 78 Prozent der Beschäftigten in Reinigungsberufen in Thüringen sind Frauen. Das teilte die regionale Arbeitsagentur am Mittwoch anlässlich des "Internationalen Tags der Putzfrau" am (morgigen) Donnerstag in Halle mit. Insgesamt hatten im März 2018 genau 17 829 Menschen in der Branche einen sozialversicherungspflichtigen Job. Fünf Jahre zuvor waren es 15 447.

Dagegen ging die Zahl der Minijobber in diesem Bereich von 11 048 im März 2013 auf 9636 im März 2018 zurück. Grund dafür war der Mindestlohn. "Viele Arbeitgeber haben die Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt. Minijobs haben sich für sie einfach nicht mehr gelohnt", so Kay Senius, Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen.

Allerdings werden Reinigungskräfte weiterhin eher mies bezahlt: Beträgt der durchschnittliche monatliche Bruttolohn von Vollzeitbeschäftigten in Thüringen 2459 Euro, so lagen Reinigungskräfte im Dezember 2017 bei 1662 Euro. Im Vergleich zum Dezember 2013 waren dies zumindest 252 Euro mehr.