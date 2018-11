Erfurt

Entscheidung über Zukunft des FC Rot-Weiß Erfurt

07.11.2018, 15:43 Uhr | dpa

Die Entscheidung über die Zukunft des insolventen Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt fällt am Donnerstag. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt will in einer Pressekonferenz (11.00 Uhr) darüber informieren, ob der Spielbetrieb fortgeführt werden kann. Das gab der Club am Mittwoch bekannt.

Dem FC Rot-Weiß fehlen kurzfristig für den Monat November 120 000 Euro. Auch danach ist die Etatlücke noch sehr groß. In den vergangenen Tagen führte Reinhardt zahlreiche Gespräche mit dem Hauptsponsor sowie weiteren Geldgebern. Auf einem extra eingerichteten Retterkonto waren bis zum Mittwochmittag 15 254,37 von 137 Spendern eingegangen.

Der FC Rot-Weiß Erfurt war nach monatelangen Querelen in der Vereinsführung, der im Abstieg aus der 3. Liga gipfelnden sportlichen Krise und dramatischen finanziellen Problemen im März diesen Jahres in die Insolvenz gegangen. Beim Neustart in der Regionalliga lief es sportlich etwas besser. Das Team von Trainer Thomas Brdaric rangiert gegenwärtig auf Platz vier.