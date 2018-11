Köln

Rentnerin in eigener Wohnung überfallen und verletzt

07.11.2018, 15:43 Uhr | dpa

Zwei maskierte Täter haben eine 84-jährige Frau in Köln in ihrer eigenen Wohnung überfallen und mit einem Baseballschläger verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drängten sich die beiden Männer in die Wohnung, nachdem die Seniorin ihnen am Dienstagabend die Tür geöffnet hatte. Während einer der Täter auf die alte Frau einschlug, forderte der andere Geld und Schmuck. Zur Tatzeit hatte die Rentnerin Besuch von einem 48 Jahre alten Bekannten. Als dieser ihr zur Hilfe kam, griffen die Unbekannten ihn ebenfalls mit dem Baseballschläger sowie mit einem Messer an - dabei erlitt er Schnittverletzungen. Schließlich gelang es dem 48-Jährigen jedoch, die Täter aus der Wohnung zu drängen und die Polizei zu alarmieren.