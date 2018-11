Göda

66-Jährige fährt gegen Baum und stirbt

07.11.2018, 16:52 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist bei Göda (Oberlausitz) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die 66-Jährige sei am Mittwochvormittag von der Staatsstraße 111 abgekommen, teilte die Polizei in Görlitz mit. Sie wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Ein Arzt stellte den Tod der Frau fest. Wie es zu dem Unfall kam, wird laut Polizei ermittelt.