Schwerin

Seenplatte-Landrat Kärger neuer Landkreis-Vorsitzender

07.11.2018, 16:53 Uhr | dpa

Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Heiko Kärger (CDU), ist neuer Vorsitzender des Landkreistags Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde am Mittwoch bei einer Verbandsversammlung in Parchim mit 23 zu 16 Stimmen gewählt, wie die CDU mitteilte. Er löst Rolf Christiansen (SPD) ab. Der langjährige Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim ist vor kurzem in den Ruhestand gegangen.

Der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert gratulierte Kärger: "Der Landkreistag bekommt einen seriösen, umsichtigen, sehr professionell agierenden Vorsitzenden." Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sei Kärger in diesem Jahr als Landrat eindrucksvoll wiedergewählt worden. "Die Menschen wissen, was sie an ihm haben", sagte Kokert, der auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag ist. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Aus Sicht der kommunalpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jeannine Rösler, warten auf Kärger große Herausforderungen. Dazu gehörten die Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum und der Abbau des Investitionsstaus bei kommunalen Straßen, Brücken und Schulen.