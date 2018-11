Dresden

13 000 Exponate der Dresdener städtischen Museen online

07.11.2018, 17:11 Uhr | dpa

Sämtliche Exponate der städtischen Museen in Dresden können künftig im Internet begutachtet werden. Damit könnten Wissenschaftler und Interessierte aus aller Welt nun in den musealen Beständen recherchieren, teilten die Museen am Mittwoch mit. In den vergangenen drei Jahren wurde eine Anwendung entwickelt und programmiert, durch die insgesamt 13 000 Exponate des Museumsverbundes online verfügbar sind. Die Objekte unter dem Link sammlungsdatenbank-museen-dresden.de sind so groß wie der Bildschirm und bieten eine zusätzliche Zoomfunktion für Details. Zu sehen sind unter anderem Gemälde, Skulpturen, archäologische Funde oder Spielzeug.