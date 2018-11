Erfurt

Autofahrer doppelt so schnell wie erlaubt

07.11.2018, 17:48 Uhr | dpa

Mit doppelt so schneller Geschwindigkeit wie erlaubt ist ein Autofahrer in der Nähe des Erfurter Ortsteils Waltersleben geblitzt worden. Mit 160 statt der gestatteten 80 Kilometer pro Stunde passierte er am Dienstag die Messstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei weitere Temposünder waren mit 132 und 133 Sachen unterwegs. Alle drei müssen den Angaben der Polizei zufolge nun mit einem Fahrverbot und mindestens 240 Euro Bußgeld rechnen.