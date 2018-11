Kassel

Mann muss nach Kaugummidiebstahl ins Gefängnis

07.11.2018, 18:01 Uhr | dpa

Geklaute Kaugummis sind einem mutmaßlichen Ladendieb in Kassel zum Verhängnis geworden. Ein Ladendetektiv habe am Dienstag die Polizei wegen eines Diebstahls gerufen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen am Mittwoch. Als die Beamten die Identität des Mannes überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den mutmaßlichen Kaugummidieb gleich zwei Haftbefehle wegen Erschleichens von Leistungen und wegen Diebstahls vorlagen. "Es klickten die Handschellen und aus dem Ladendiebstahl von Kaugummis wurde ein Aufenthalt in der JVA Kassel", hieß es im Polizeibericht.