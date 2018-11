Wiesbaden

Angriff mit Hammer gibt Rätsel auf: Zwei Männer verletzt

07.11.2018, 18:01 Uhr | dpa

Bei einer Attacke mit einem Hammer sind in Wiesbaden zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befanden sich die beiden 37 Jahre alten Gewaltopfer in einer Gaststätte als plötzlich zwei Angreifer den Schankraum betraten. Mindestens einer von ihnen schlug laut Polizei am frühen Sonntagmorgen mit einem Hammer auf einen der 37 Jahre alten Männer ein und verletzte ihn schwer. Als der Begleiter des Angegriffenen seinem Bekannten zu Hilfe kam, wurde auch er verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Die Kriminalpolizei konnte kurz darauf zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 26 Jahren ermitteln. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den älteren Verdächtigen. Zu dem Motiv für den Angriff teilte die Polizei nichts mit. Da sämtliche Beteiligten widersprüchliche Angaben machen, hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, wie es hieß.