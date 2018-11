Lübeck

Großkontrolle: Jeder zweite Sattelzug beanstandet

07.11.2018, 18:06 Uhr | dpa

Bei einer Großkontrolle am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde hat die Polizei am Mittwoch eine Reihe von Verstößen festgestellt. Überprüft wurden insgesamt rund 250 Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Bei rund 100 Fahrzeugen beschränkten sich die Einsatzkräfte den Angaben zufolge darauf, die Fahrer auf den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten zu überprüfen. Die übrigen 150 Fahrzeuge seien genauer unter die Lupe genommen worden.

Dabei sei mehr als die Hälfte der Sattelzüge beanstandet worden, bei rund zwei Dutzend Fahrzeugen sei die Weiterfahrt wegen gravierender Verstöße untersagt worden, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem wurden sechs Verstöße gegen das Ausländerrecht und eine Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt. In einem Fall werde wegen einer möglichen Manipulation des Fahrtenschreibers ermittelt.

An der Kontrolle waren den Angaben zufolge 145 Beamte von Polizei und Zoll beteiligt, auch eine Röntgenanlage des Zolls war im Einsatz. Das genaue Ergebnis der Kontrolle will die Polizei am Donnerstag bekanntgeben.