Frankfurt am Main

Dämpfe von Phosphorbombe verletzten Bauarbeiter

07.11.2018, 18:16 Uhr | dpa

Durch den Fund einer Phosphorbombe sind am Mittwoch in Frankfurt-Fechenheim drei Bauarbeiter verletzt worden. Sie hätten den Sprengkörper bei Arbeiten an einem Gehweg im Boden gefunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das freigewordene Phosphor reagierte an der Luft und setzte Dämpfe frei. Die Arbeiter seien mit Verdacht auf Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Feuerwehr deckte die Weltkriegsbombe zunächst mit Sand zu, der Kampfmittelräumdienst transportierte sie dann ab.