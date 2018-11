Celle

Großübung für den Ernstfall eines Terroranschlags in Celle

07.11.2018, 18:42 Uhr | dpa

Rund 270 Einsatzkräfte haben am Mittwochabend in Celle für den Ernstfall eines Terroranschlags trainiert. Ziel der Großübung in der Innenstadt sei es, das Zusammenspiel zwischen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in einer komplexen Situation unter realistischen Bedingungen zu überprüfen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde unter anderem die Stürmung eines Gebäudes durch bewaffnete Täter simuliert: Schüsse waren zu hören und Menschen flohen aus dem Haus. Für den Probeeinsatz, für den auch Straßensperrungen nötig waren, plante die Polizei zwei Stunden ein.