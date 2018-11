Hamburg

Arbeiter stirbt bei Unfall auf Hamburger Dom

07.11.2018, 19:22 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist am späten Mittwochnachmittag auf dem Hamburger Dom bei Aufbauarbeiten am Fahrgeschäft "Wilde Maus" ums Leben gekommen. Er sei am frühen Abend bei einer Probefahrt von einem Schienenfahrzeug überrollt und getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Über die Umstände des Unfalls und auch zur Identität des Arbeiters lagen zunächst keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei und der Arbeitsschutz ermittelten. Der Winterdom auf dem Heiligengeistfeld soll am Freitag eröffnet werden.