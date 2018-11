Hamburg

Handgemenge bei Protest gegen rechte "Merkel muss weg"-Demo

07.11.2018, 19:22 Uhr | dpa

Am Bahnhof Hamburg-Dammtor ist es am Mittwochabend zu Zusammenstößen zwischen Gegnern einer von Rechtsextremisten organisierten Demonstration und der Polizei gekommen. Einsatzkräfte räumten den Bahnhof, als mehrere hundert linke Gegendemonstranten versuchten, ihn zu blockieren. Dabei kam es zu Handgemengen. Vor dem Bahnhof hatte das rechte "Merkel muss weg"-Bündnis zu einer Kundgebung aufgerufen. Geschätzt rund 1000 Gegendemonstranten waren zuvor bereits vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt in Richtung Dammtor gelaufen. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften und Wasserwerfern präsent, um die Lager zu trennen.