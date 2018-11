Berlin

Mann zweimal auf Autobahn überrollt: Polizei sucht Zeugen

07.11.2018, 19:28 Uhr | dpa

Nachdem ein Mann zweimal auf der Autobahn 117 bei Bohnsdorf im Süden Berlins überfahren wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen, teilte die Polizei mit. Ein Lkw-Fahrer habe die Beamten am frühen Mittwochmorgen alarmiert, als er den leblosen Mann auf der Straße in Richtung Schönefelder Kreuz sah und nicht mehr ausweichen konnte. Ermittler gehen davon aus, dass der 40-Jährige schon zuvor von einem Fahrzeug überrollt wurde. Sie fragen nun, wer den Mann in der Nähe oder auf der Autobahn gesehen hat. Hinweise nehmen die Beamten unter +49 30 4664 572800 entgegen.