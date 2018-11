Visselhövede

Streit um Zirkus-Schimpansen Robby geht weiter

08.11.2018, 01:55 Uhr | dpa

Der juristische Streit um die Unterbringung des bundesweit wohl letzten Menschenaffen in einem Zirkus geht weiter. Heute beschäftigt sich das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg mit dem Fall. Das Gericht soll entscheiden, ob das rund 47 Jahre alte Schimpansenmännchen Robby in eine auf die Resozialisierung von Menschenaffen spezialisierte Einrichtung abgegeben werden muss. Der Zirkusbetreiber hat gegen die vom Kreis Celle bereits im Herbst 2015 angeordnete Abgabe des Affen Klage eingereicht.