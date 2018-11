Wittenburg

Landesregierung vor Ort: Minister im Bürgergespräch

08.11.2018, 02:24 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Spitzenpolitik sucht das Gespräch mit dem Bürger. Am heutigen Donnerstag wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihre Minister bei der Aktion "Landesregierung vor Ort" in allen Landkreisen und kreisfreien Städten interessierten Menschen Rede und Antwort stehen, wie die Staatskanzlei in Schwerin mitteilte. Die Aktion findet zum vierten Mal statt. Anmelden muss man sich dafür nicht.

Schwesig lädt zum Bürgerforum nach Bad Doberan ein, Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist in Löcknitz nahe der polnischen Grenze. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will in Grimmen 29 Jahre nach dem Mauerfall eine Bilanz ziehen. Um das Investitionsvorhaben "Wittenburg Village" mit Outlet-Center und Hotel soll sich das Bürgerforum von Energieminister Christian Pegel (SPD) im Rathaus von Wittenburg an der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim drehen.