Berlin

Wieder Feuer in Hochhaus: Mehrere Menschen verletzt

08.11.2018, 05:32 Uhr | dpa

Erneut ist in einem Hochhaus in Berlin-Hellersdorf ein Feuer ausgebrochen. In acht Kellerverschlägen habe es am Mittwochabend gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. "Der Rauch ist bis in den neunten Stock hinaufgestiegen", sagte ein Sprecher. Vier Menschen, darunter ein Säugling, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Mindestens ein Mensch wurde zudem vor Ort behandelt. Wie es zu dem Brand kam ist noch nicht geklärt. Bereits vor gut zwei Wochen war ein Feuer in einem Hochhaus der selben Straße ausgebrochen. Damals brannten zwölf Verschläge.