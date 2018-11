Unfälle

Kind rennt über Fahrbahn und wird von Auto erfasst

08.11.2018, 07:13 Uhr | dpa

Ein elf Jahre altes Kind ist in Zwickau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Mittwochnachmittag bei einer Baustellenampel auf die Fahrbahn gerannt, als diese für den Autoverkehr grün zeigte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 29 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste mit seinem Fahrzeug das Kind.