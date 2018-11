Mainz

CDU-Bezirkschefs für Einbindung der Basis bei CDU-Vorsitz

08.11.2018, 07:13 Uhr | dpa

Die drei Bezirksvorsitzenden der CDU Rheinland-Pfalz dringen auf eine Beteiligung der Basis auf dem Weg zum neuen Parteivorsitz. Christian Baldauf, Landtagsfraktionschef und Bezirkschef der CDU Rheinhessen-Pfalz, will alle Mitglieder des Bezirks anschreiben, um ein Stimmungsbild unter ihnen einzuholen. Der Bezirksvorsitzende der CDU Koblenz-Montabaur, Adolf Weiland, wirbt für eine Mischung aus Mitgliederbefragung und Parteitagsvotum. Auch Bernhard Henter, Bezirkschef der CDU Trier, macht sich für eine Befragung stark. Angela Merkel will beim Parteitag im Dezember in Hamburg nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren.