Dittersdorf

Autofahrer kracht auf A9 in Leitplanke: Fahrzeug brennt aus

08.11.2018, 07:19 Uhr | dpa

Ein 51 Jahre alter Autofahrer hat auf der A9 bei Dittersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Bei dem Aufprall in Fahrtrichtung Berlin im Saale-Orla-Kreis in der Nacht zu Donnerstag wurde der Mann leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährige konnte sich noch aus dem Auto retten, das kurz danach in Brand geriet. Er war zunächst rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen die Schutzplanke geprallt. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stehen. Der entstandene Schaden wird auf 35 000 Euro geschätzt. Die A9 war für zwei Stunden gesperrt.