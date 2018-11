Schönebeck (Elbe)

Mann wird von Zug erfasst und stirbt

08.11.2018, 07:19 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Schönebeck (Salzlandkreis) von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Der Mann habe am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache sein Fahrrad im Gleisbett geschoben, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Einen sich ihm von hinten nähernden Zug habe er nicht bemerkt. Zur Identität des Mannes lagen der Polizei zunächst noch keine eindeutigen Erkenntnisse vor.