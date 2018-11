Dresden

Verdächtige Tasche: Dresdner Hauptbahnhof evakuiert

08.11.2018, 10:37 Uhr | dpa

Blick auf die Bahnsteige im Hauptbahnhof in Dresden. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Die Bundespolizei hat den Dresdner Hauptbahnhof nach dem Fund einer verdächtigen Gürteltasche am Donnerstag evakuiert. Ein alarmierter Entschärfungsdienst fand in der Tasche ein selbst zusammengebautes technisches Gerät, das anschließend unschädlich gemacht wurde. Die Spurensicherung prüft nun, ob es sich um eine Bombe handelte, wie ein Sprecher der Bundespolizei weiter mitteilte. Die Tasche war in einem Zug liegengelassen und später bei der Deutschen Bahn abgegeben worden.

Aufgrund der Sperrung war der komplette Zugverkehr am Hauptbahnhof eingestellt. Bis mittags sind laut Bundespolizei die Gleise sechs bis 14 noch gesperrt. Der Tram-Verkehr vor dem Gebäude war nicht betroffen, wie ein Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe mitteilte.