Magdeburg

AfD-Fraktion schaltet umstrittenes Lehrer-Meldeportal frei

08.11.2018, 10:46 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag hat ein umstrittenes Internetportal freigeschaltet, auf dem Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden können. Die Fraktion folgt damit Parteifreunden in anderen Bundesländern wie Brandenburg und Berlin, die solche Lehrer-Meldeportale bereits eingerichtet haben. Auf der Internetseite sollen Eltern und Schüler mitteilen können, wenn sich Lehrer im Unterricht kritisch zur AfD äußern. Wie die Fraktion am Donnerstag mitteilte, soll das Portal dazu beitragen, das Neutralitätsgebot an den Schulen durchzusetzen. Kritiker sehen in dem Portal der AfD den Versuch, Lehrer zu denunzieren und an den Pranger zu stellen.