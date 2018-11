Linz

Bahn-Baufahrzeug bei Gleisarbeiten entgleist: Sperrung

08.11.2018, 10:57 Uhr | dpa

Bei Gleisarbeiten ist in der Nacht zum Donnerstag bei Linz am Rhein ein Baufahrzeug der Bahn entgleist. Die rechtsrheinische Bahnstrecke wurde nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Bad Hönningen und Bonn-Beuel vorübergehend gesperrt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ein Polizeisprecher in Linz sagte: "Um 1.45 Uhr sind sich zwei Arbeitsloks mit ganz langsamem Tempo begegnet. Eine hatte einen Schotterpflug. Das hat nicht ganz gepasst, es hat einen Stoß gegeben, eine Lok ist aus den Gleisen gesprungen." Verletzte habe es nicht gegeben. Am Donnerstag sollte ein großer Autokran die Lok wieder auf die Gleise heben. Dafür wurde laut dem Polizeisprecher die Bundesstraße 42 vorübergehend gesperrt.