Römhild

Mann bei Elektroarbeiten in Kläranlage schwer verletzt

08.11.2018, 12:27 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in einer Kläranlage in einem Ortsteil von Römhild (Kreis Hildburghausen) ist am Donnerstag ein 40 Jahre alter Monteur schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde er bei Elektroarbeiten an einem Schaltkasten von einem Feuerball getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Ein weiterer Arbeiter (51) erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, das Amt für Arbeitsschutz und die Suhler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.