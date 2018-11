Itzehoe

Sonderausstellung über Schneekatastrophe 1978/79 im Norden

Der Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein vor 40 Jahren ist eine Sonderausstellung in Itzehoe (Kreis Steinburg) gewidmet. Gezeigt werden im Kreismuseum Prinzesshof Fotos des Pressefotografen Kai Greiser (77), der um die Jahreswende 1978/1979 mit Aufnahmen aus einem Hubschrauber den härtesten Schneewinter seit Menschengedenken im Norden dokumentierte. Damals starben sechs Menschen, viele Dörfer waren von der Außenwelt abgeschnitten. Zu den Exponaten gehören auch private Fotos, Filme und Zeitungsberichte. Das Begleitprogramm umfasst Lesungen und eine Veranstaltung mit Hubschrauberpiloten und Müttern, die damals als Hochschwangere in Krankenhäuser geflogen wurden. Museumsleiterin Miriam Hoffmann, selber ein "Schneekind", hat die Schau kuratiert. Sie ist von diesem Sonntag (11. November) bis zum 24. Februar zu sehen.