Halberstadt

Fund: Friedhof aus Bronzezeit und Steinzeit in Halberstadt

08.11.2018, 13:58 Uhr | dpa

Ein Skelett liegt in einem frühbronzezeitlichen Grab der Aunjetitzer Kultur in Halberstadt. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Archäologen haben in Halberstadt Gräber und Skelette aus der Steinzeit sowie der Bronzezeit entdeckt. Der außergewöhnliche Friedhof trat bei Ausgrabungen am Neubaugebiet Sonntagsfeld zu Tage, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Das Alter der zwölf Gräber werde demnach auf bis zu 4500 Jahre geschätzt. Anhand von gefundenen Bechern und Tassen seien sechs von ihnen der frühen Bronzezeit zuzuordnen, vier weitere der späten Jungsteinzeit.

Ein Grab ist nach Angaben der Archäologen "ganz gut erhalten". Ein genauer Zeitpunkt für die Bergung stehe aber noch nicht fest. Die Menschen wurden offenbar in Hockstellung bestattet. Die Skelette sind alle in Nord-Süd-Lage ausgerichtet, wobei der Kopf jeweils in südlicher Richtung liegt. Von einigen Skeletten sind nur noch Reste erhalten, manche liegen übereinander. Die Archäologen vermuten, dass ältere Gräber bei späteren Bestattungen beschädigt worden sind.

Auf dem Sonntagsfeld laufen bereits seit dem Jahr 2000 Ausgrabungen. Die historischen Funde wurden durch Zufall beim Bau von Straßen und Häusern auf dem Gelände entdeckt. Archäologen stoßen dort immer wieder auf neue Funde.