Mainz

Dreyer sieht in Gedenken an Pogromnacht aktuelle Mahnung

08.11.2018, 14:02 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Erinnerung an die Novemberpogrome vor 80 Jahren mit dem Appell verbunden, allen Formen von Rassismus und Antisemitismus entgegenzutreten. "In unserer Erinnerungskultur gedenken wir der Opfer und richten zugleich den Blick auf die Gegenwart", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Mit den vom NS-Regime als "Kristallnacht" bezeichneten Verfolgungen habe am 9. November 1938 "der Tiefpunkt deutscher Geschichte" begonnen, erklärte Dreyer. "Bis heute stehen alle Menschen guten Willens fassungslos und beschämt vor dem Zivilisationsbruch der Schoa." Erinnerungskultur müsse Wissen und Verantwortung verbinden.