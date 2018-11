Rostock

Hansa Rostock gegen Kaiserslautern mit Soukou, ohne Breier

08.11.2018, 14:07 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock kann im Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder mit Cebio Soukou planen. Der beste Saisontorschütze hat die Prellung am linken Knöchel, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwang, auskuriert. "Er ist wieder voll dabei. Das tut uns schon gut", sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag.

Der 26 Jahre alte Soukou, der in elf Liga-Einsätzen bislang fünf Tore erzielte hat, dürfte auf Anhieb wieder in die Startelf rücken und den Platz von Pascal Breier einnehmen. Breier ist an Grippe erkrankt und fällt ebenso aus wie Verteidiger Phil Ofosu-Ayeh, dem eine Muskelverletzung zu schaffen macht. Dafür hat Dotchev mit Vladimir Rankovic und Willi Evseev, die zuletzt verletzungsbedingt ebenfalls gefehlt hatten, wieder andere personelle Alternativen.

Nach elf Punkten aus den vergangenen fünf Partien haben die Hanseaten wieder Anschluss an die Aufstiegsplätze gefunden. Der Aufwärtstrend soll im Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten ausgebaut werden. "Um oben dranzubleiben, brauchen wir drei Punkte", sagte der Hansa-Coach. Leicht werde das nicht. "Ich erwarte ein hartes und umkämpftes Spiel. Wir müssen am Samstag alles raushauen", forderte der 53-Jährige.