Hamburg

HSV-Profi Gideon Jung wieder auf dem Trainingsplatz

08.11.2018, 14:07 Uhr | dpa

Abwehrspieler Gideon Jung hat zum ersten Mal nach seiner Knieverletzung wieder eine Einheit auf dem Trainingsplatz des Hamburger SV absolviert. "Bisher läuft meine Reha sehr gut, aber wir müssen abwarten, wie das Knie jetzt reagiert. Ob ich in diesem Jahr noch einmal spielen kann, kann ich aktuell nicht sagen", wurde der 24-Jährige am Donnerstag im Twitter-Kanal des Zweitliga-Spitzenreiters zitiert. Jung hatte sich in der Saisonvorbereitung einen Knorpelschaden im linken Knie zugezogen und war im Juli operiert worden.