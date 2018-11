Recklinghausen

Register über Photovoltaikanlagen informiert Hauseigentümer

08.11.2018, 15:43 Uhr | dpa

Mit einer Art Solarregister können sich Hausbesitzer in Nordrhein-Westfalen darüber informieren, ob sich eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach lohnt.

"Mit dem Solarkataster NRW ist es möglich, für jedes Dach in Nordrhein-Westfalen belastbare Informationen über die zu erwartenden energetischen und finanziellen Erträge einer Solaranlage zu bekommen", sagte der Präsident des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), Thomas Delschen, in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Verbraucher können auf der Internetseite ihre Adresse eingeben und bekommen angezeigt in welcher Ausrichtung sich eine Solaranlage auf ihrem Dach eignen würde und ob eine Prüfung durch ein Fachunternehmen erforderlich ist. Laut des NRW-Wirtschaftsministeriums gibt es auf den Dächern in NRW Potenzial für 68 Terawattstunden Strom im Jahr. Aktuell würden aber nur knapp vier Terawattstunden jährlich produziert.

Solarstrom deckt bundesweit nach Angaben des Bundesverband Solarwirtschaft aktuell rund sieben Prozent des Stromverbrauchs ab - in NRW zwischen zwei und drei Prozent. Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland gibt es demnach rund 250 000 Photovoltaikanlagen - bundesweit sind es laut Verband circa 1,7 Millionen.