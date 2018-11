Mühlhausen/Thüringen

Heiligenlegenden mit Fabelwesen: Ausstellung in Mühlhausen

08.11.2018, 15:44 Uhr | dpa

Einhörner und Drachen sind längst keine Erfindung weltlicher Fantasy-Romane - im Mittelalter tauchten die Wesen auch in der christlichen Glaubenswelt auf. Sie lassen sich vom kommenden Montagabend an in der Mühlhäuser Marienkirche entdecken. Eine neue Ausstellung mit dem Titel "Von Einhörnern und Drachentötern" solle die Welt voller Frömmigkeit und tiefer Religiosität des Mittelalters erlebbar machen, kündigte Kurator Friedrich Staemmler am Donnerstag in Mühlhausen an.

Die 62 ausgestellten Altarwerke, Skulpturen, Gemälde und Glasmalereien gehören der Klassik Stiftung in Weimar. Sie waren bis vor Kurzem im Stadtschloss der Klassikstadt zu sehen, das wegen der Gesamtinstandsetzung bis 2023 geschlossen ist. Bis Ende 2023 werden die Werke in einer Ausstellung mit den Mühlhäuser Museen auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern gezeigt. Die Thüringer Staatskanzlei finanziert die Kosten für Kirchenumbau und Ausstellungsgestaltung in Höhe von 250 000 Euro komplett.

Es werde ein recht vollständiger Querschnitt der mittelalterlichen Kunst in Thüringen gezeigt, sagte Staemmler. "Maria mit dem Einhorn" oder der "Drachen tötende Georg" veranschaulichen mittelalterliche Glaubenswelten. Daneben sind zwei eigene Ausstellungsbereiche in der Sakristei und im Nord-Chor dem Reformator Thomas Müntzer gewidmet.