Leipzig

Ertappter Dieb zerstört Porträt des Musikers Udo Lindenberg

08.11.2018, 17:01 Uhr | dpa

Nach einem gescheiterten Diebstahl hat ein Unbekannter in Leipzig ein Porträt des Musikers Udo Lindenberg zerstört. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig wollte der Mann das Gemälde am Mittwoch in einem Bildergeschäft in der Innenstadt stehlen. Der 63-Jahre alte Ladenbesitzer ertappte ihn dabei und wollte das Werk zurück. Der Unbekannte riss sich jedoch los, zerschlug es offenbar aus Wut auf einem Werbeaufsteller in der Nähe des Ladens und flüchtete. Das Gemälde, das nicht von Lindenberg stammt, sei irreparabel zerstört, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.