Landtag verabschiedet neues Richtergesetz

08.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Trotz harscher Kritik unter anderem von Thüringer Juristen hat die rot-rot-grüne Mehrheit im Landtag ein neues Richter- und Staatsanwältegesetz verabschiedet. Das Gesetz erweitert unter anderem die Mitbestimmungsrechte von Thüringer Richtern und Staatsanwälten. Zwar enthalte das Gesetz nicht alle Änderungen, die sie sich an dem bestehenden Regelwerk gewünscht habe, sagte die justizpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Iris Martin-Gehl, am Donnerstag in Erfurt. Doch gehe es in der Politik in der Regel eben nicht nach dem Wünschenswerten, sondern nach dem Möglichen.