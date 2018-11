Görlitz

Haftbefehl gegen 22-jährige mutmaßliche Brandstifterin

08.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Görlitz Haftbefehl gegen eine 22-Jährige erlassen, die in Görlitz zwei Autos in Brand gesetzt haben soll. Die Frau stehe in dringendem Verdacht, die beiden Wagen angezündet und zerstört zu haben, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 10 500 Euro. Gegen die Frau, die derzeit in Untersuchungshaft sitzt, wird wegen Brandstiftung ermittelt. Die Polizei prüft, ob die 22-Jährige auch für ähnliche Fälle in Görlitz verantwortlich ist. Die Taten ereigneten sich am 27. September und am 6. November. Den Angaben zufolge wird Brandstiftung pro Tat mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.