Erfurt

Landkreistag fordert deutliche Korrekturen im Schulgesetz

08.11.2018, 17:16 Uhr | dpa

Ein bunter Stundenplan hängt in einem Klassenzimmer an der Wand. Foto: Angelika Warmuth/Archiv (Quelle: dpa)

Der Thüringer Landkreistag lehnt die im neuen Schulgesetz vorgesehenen Schul- und Klassengrößen ab und verlangt Korrekturen. "Das Gesetz geht total an der Realität vorbei", sagte die Präsidentin des Thüringer Landkreistags, Martina Schweinsburg, am Donnerstag in Erfurt. Von den 599 allgemeinbildenden Schulen in den Kreisen und kreisfreien Städten würden 543 die im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehenen Klassenmindestgrößen nicht erfüllen. Nur 368 der staatlichen Schulen hätten die geforderte Größe. Der Landkreistag legte eigene Vorschläge vor, die sich an Vorgaben im Nachbarland Sachsen orientieren.