Frankfurt korrigiert Fehler bei der Wahl-Auszählung

08.11.2018, 17:23 Uhr | dpa

Der hessische Landtag in Wiesbaden. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Nach einigen Pannen bei der Auszählung der hessischen Landtagswahl in Frankfurt hat die Stadt die Fehler nach eigener Darstellung korrigiert. Welche Verschiebungen sich dadurch genau ergeben, teilte sie am Donnerstag nicht mit. Dies werde der Landeswahlleiter am 16. November bekanntgeben, sagte ein Sprecher der Stadt.

Die Grünen waren bei der Wahl am 28. Oktober nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis knapp vor der SPD zweitstärkste Kraft geworden, landesweit betrug der Vorsprung 94 Stimmen. Überholt die SPD am Ende doch noch die Grünen, könnte das Folgen für die Regierungsbildung haben. Die FDP zeigt sich nur offen für Gespräche über ein Ampel-Bündnis unter Führung der SPD.

Die "Frankfurter Neue Presse" (Donnerstag) berichtete unter Berufung auf die korrigierten Zahlen in Frankfurt, dass die SPD alleine deshalb landesweit vor den Grünen landen könnte. Allerdings werden auch andernorts in Hessen noch die Wahlergebnisse überprüft, teilweise wird auch neu gezählt. Deswegen stehen die endgültigen Verschiebungen auf Landesebene erst am 16. November fest.