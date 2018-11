Erfurt

Bund spendiert Geld für egapark und Sternwarte

08.11.2018, 18:40 Uhr | dpa

Für mehrere Denkmäler in Thüringen gibt der Bund Geld aus einem Sonderprogramm für den Denkmalschutz. Davon profitiert nach Angaben der Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann (CDU) und Carsten Schneider (SPD) vom Donnerstag unter anderem der egapark in Erfurt. Knapp 850 000 Euro sollen hier in die Sanierung der Empfangshalle und des Irisgartens fließen. Der egapark ist einer von drei Standorten der Bundesgartenschau 2021. Für die weitere Restaurierung der Erfurter Kaufmannskirche gibt der Bund 40 000 Euro. In Südthüringen erhält die Sternwarte Sonneberg mit dem dortigen Astronomiemuseum nach Angaben des CDU-Abgeordneten Mark Hauptmann 50 000 Euro.